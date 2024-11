Balhé a Fidesz-KDNP frakcióban: mi történik?

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

A tervezet 65 milliárd forint fejlesztési forrást biztosítana a 2025-ös iparűzési adótöbbletből. „A települések a 2024-es szintig ugyanúgy megkapják az iparűzési adójukat, csak a 2025-ös többletről van szó” – emelte ki a miniszter. A program célja, hogy minden járás legalább 250 millió forintra pályázhasson, megyeszékhely-központú járások esetében pedig akár 500 millió forint is elérhető.

Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter által kezdeményezett Versenyképes Járások Program – amely elvileg a települések fejlesztési forrásait növelné – váratlan kritikákat váltott ki a Fidesz–KDNP frakcióján belül. Az Index információi szerint a hét eleji zárt ülésen több képviselő is kritizálta a programot, sőt napirendről való levételét is felvetették.

Navracsics Tibor fejlesztési programja kormánypárti kritikákat kapott, sőt napirendről való levételét is felvetették.

