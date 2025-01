Balog Zoltán miatt kell kampányolnia a református egyháznak

Balog Zoltán református püspök korábban elismerte: támogatta, hogy Novák Katalin államfő kegyelmet adjon K. Endrének. Református értelmiségiek pedig azt kérik, hogy mondjon le dunamelléki püspöki tisztségéről is, mert olyan válságot okozott az egyházban, ami miatt keresztelőket mondanak le, és tagok lépnek ki az egyházból.

2024-ben nagyon régóta nem tapasztalt megrázkódtatások érték a Magyarországi Református Egyházat. Idén – remélve, hogy sikerül újra az építkezés útján folytatni a szolgálatot – tájékoztató kampányban mutatja meg az egyház, milyen hitéleti és társadalmi szolgálatot végeznek a reformátusok itthon és a határokon túl. Ez is református – ezzel a mottóval igyekszik 2025-ben szolgálatára irányítani a figyelmet a Magyarországi Református Egyház. Az egész éves ismeretterjesztő, tájékoztató kampányból a széles közönség is megismerheti azt a hol hídépítő, hol gyógyító, hol az elesetteket felemelő munkát, amelyet a reformátusok végeznek. Az egész éves tájékoztató kampánnyal főleg az online térben találkozhat majd a közönség – közölte az egyház.

Egész éves kampányban mutatja be szolgálatát a református egyház.

