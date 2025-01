Balos kampányfőnököt igazolt Magyar Péter

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a politológustól!

Szerintem most az ideológiánál fontosabb kérdés, hogy ki hogyan áll Orbán Viktorhoz és a rendszeréhez, a magyar társadalomban a töréspont itt van. A kérdés annyi, hogy ki az, aki ennek a rendszernek a végét szeretné, és ki az, akinek megfelel a fennmaradása. Innen nézve pedig Magyar Péterrel sokkal több a közös pontunk, mint a különbség köztünk.

Apja mellett dolgozott a 2014-es időközin győztes, független Kész Zoltánnak is. Tóth a Válasz Online-nak adott interjújában azt mondta, az utóbbi hat évben nem dolgozott a politikában, mert úgy érezte, az ellenzéki politikusok árulást követtek el a szavazóikkal és az országgal szemben. Végül alapos gondolkodás és hosszú után fogadta el Magyar Péter felkérését, ami előtt több Tisza-sziget is kikérte a tanácsát.

Tóth Pétert igazolta kampánymenedzserének a Tisza Párt – derül ki a Válasz Online cikkéből , amit a Telex szemlézett. A közgazdász korábban már több kampányt vezetett, köztük apja, a XIII. kerületet harminc éve vezető MSZP-s Tóth József kampányát is.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!