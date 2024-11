Benedek István: A Fidesz sérülékeny lett

A populista rezsim kialakulásának és működésének megértéséhez Benedek a demokrácia és a választási autokrácia közötti különbséget elemzi. Szerinte a választási demokráciákban nemcsak a formális követelmények – mint a szabad választások vagy az általános választójog – hanem a politikai versengés tartalmi feltételei is megvannak, így a civil társadalom és a plurális politikai nyilvánosság szabadsága. A választási autokráciákban ezek azonban sérülnek, míg a demokratikus verseny alapvető formális kritériumai fennmaradnak. „A demokrácia és az autokrácia közötti határvonal nem önmagában a szabad többpárti választásoknál van, hanem a tisztességes küzdelemnél” – állítja, és megjegyzi, hogy a választási autokráciák pontosan ebben térnek el a demokráciáktól.

„Az összes autokráciák csupán tíz százaléka dől meg alkotmányos keretek között” – fogalmazott és bár szkeptikus a választások általi demokratikus átmenettel kapcsolatban, szerinte most a Fidesz sérülékenyebb, hiszen a társadalomban egy „önerősítő spirál” alakult ki, amely szerint, „ha súlyosan egyenlőtlen feltételek mellett is, de legyőzhető a Fidesz a választásokon.”

