Nagyon titkos lett ez az ülés

A világháló sötét bugyraiban állítólag elérhetőek képernyőmentések katonai titkokról, a magyar haderő képességeiről és munkatársak neveiről is

A 444 november közepén írta meg, hogy ismeretlen elkövetők az Inc. Ransomware nevű zsarolóvírus segítségével ellopták a Védelmi Beszerzési Ügynökség (VBÜ) anyagait a cég fájlszerveréről, majd titkosították magát a szervert, és ötmillió dollárt követelnek azért, hogy a dokumentumokat visszaadják. Bizonyítandó, hogy az anyag náluk van, negyvenhat képernyőfotót is közzétettek.

Az ülésről Vadai Ágnes a DK alelnöke számolt be Facebook bejegyzésében, amit a 444 szúrt ki .

