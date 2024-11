Dadog a Rogán-gépezet: Magyar Pétert segítik a Fidesz reakciói a gyermekotthonos ügyben

Ha ez az ügy még talán nem is befolyásolhatta a közvéleményt a kutatás időpontjában, a Medián szerint a Tisza immár 11 százalékponttal vezet a biztos pártválasztók körében a Fidesz előtt. Erről, a lehetséges következményekről, illetve a Fidesz kommunikációs és politikai gépezetének akadozásáról is beszélgettek munkatársaink az Ez Viszont Privát friss adásában:

„A kormány és a Fidesz előbb említett politikai és politikai kommunikációs válaszai mind-mind segíti Magyar Pétert, hogy ez a téma a napirenden maradjon. Ettől még több pénz és megoldás persze nem lesz a gyermekvédelemben, de Magyarnak sikerült egy újabb állami működést érintő problémára ráirányítani a figyelmet az elmúlt egy hétben. És a hangfelvételes ügy után/közben pontosan ez is volt a célja.”

"Magyar nem is hagyta ki a politikai ziccert: pénteken elment a bicskei gyermekotthonhoz, amely a kegyelmezési ügy miatt került az érdeklődés középpontjába. Itt nemhogy nem engedték be, hanem Csizi Péter helyettes államtitkár várta a kapuban, és asszisztált egy egy órás vitához – vagyis ahhoz a politikai show-hoz, amelyet a kormánypártiak kritizálnak.

„A Fidesz erre kusza válaszokat adott, és némi zavart mutat, hogy egyszerre több politikai kommunikációs reakció is volt. Egyrészt Rétvári Bence államtitkár szörnyűlködött egy nagyot azon, milyen durván beszélt Magyar a gyermekvédelemben dolgozókkal; Pintér Sándor megjegyezte, hogy a nevelői munkát kellene nézni; a kormányközeli médiában szóvá tették, hogy az a Magyar Péter beszél a gyermekvédelemről, aki a gyerekei intézetbe küldésével fenyegetőzött (ez még a Varga Judit-interjúban hangzott el). Közben pedig Fülöp Attila államtitkár fotókat közölt felújított gyermekotthonokról is. Ez négyféle politikai kommunikációs válasz volt”

Az első ütést Magyar vitte be azzal, hogy egy jól megkomponált fotót közölt a miskolic gyermekotthon egyik vizesblokkjának katasztrofális állapotáról, és a felvétel nagyot ment a közösségi médiában.

A Fidesz reakciói segítik Magyar Pétert a gyermekotthonoknál. Magyar Péter gyermekotthonoknál tett látogatásait “megengedhetetlen politikai show-műsorként„ jellemzi a Fidesz, miközben maga is hozzájárul a show életben tartásához.”

