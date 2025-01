DK: Kóstolgassa Müller Cecília a férges vizet!

Varju László hozzátette: a XXI. század Magyarországán az Orbán-kormány nem képes biztonságosan vizet szolgáltatni. Piisen nem ez az első szennyeződés, korábban is volt már ilyen féreg a vízben, ezért a DK képviselői találkozót kértek Müller Cecíliától, aki mint kiderült, külföldön van, ezért a DK arra kéri mindazokat, akik valamilyen problémát tapasztalnak a csapvízzel, hogy tegyék félre a vizet egy üvegben, amit a DK elvihet a Nemzeti Népegészségügyi Központba, hogy kóstolgassák ők a fertőzött vagy elszíneződött vizet. Vadai Ágnes hozzátette: Müller Cecíliától azt várják, hogy mutassa meg, milyen vízminőségi vizsgálatokat végeztek el Pilisen, ami szerint biztonságosan fogyasztható a víz – közölte az ellenzéki párt.

Magdics Máté, a DK megyei képviselője elmondta: először csak két utcában mutatták ki a férges szennyeződést, utána viszont a helyi tartályokban is megjelentek, azaz a komplett rendszer volt fertőzött, egy rozsdás szellőző okozta a problémát. Vadai Ágnes azt javasolta Müller Cecíliának, a Nemzeti Népegészségügyi Központ vezetőjének, aki szerint ez a féreg nem okoz betegséget, így akár fogyasztható is, hogy legközelebb, ha ilyen javaslatot tesz, először demonstrációként kóstolja meg ő a férges vizet.

