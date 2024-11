Dobrev Kláráék annyira bele akarnak rúgni az Orbán-kormányba, hogy még Ursula von der Leyent sem sajnálják

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

Dobrevék szavazata minden bizonnyal csak elvi jelentőséggel fog bírni, mivel az EP-ben nélkülük is meglesz az új bizottság felállításához szükséges szavazattöbség.

A videóba belefért némi odaszúrás a Tisza Párt EP-képviselőinek is:

Nehezen, de megszületett az alku a biztosjelöltekről, Várhelyi Olivért és Ursula von der Leyent is a nagy nyertesek között emlegetik.

„Nemmel szavazunk, mert nem tudjuk támogatni azt az Európai Bizottságot, amelynek Orbán brüsszeli kinyújtott keze, Várhelyi Olivér is tagja lehet”

