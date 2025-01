Dörzsölheti a tenyerét Orbán Viktor: Budapest is szóba került Moszkvában

„A két legnagyobb világhatalom vezetője nem hagyhatja ki, hogy legalább egyszer ne találkozzanak. Kérdések sokasága halmozódott fel. Az elmúlt négy évben jelentősen megromlott a viszony a két ország között. Természetesen eljött az idő, hogy találkozzanak, és beszélgessenek. Hogy erre a találkozóra mikor kerül sor, azt hiszem, most senki sem tudja megmondani” – nyilatkozta Vlagyimir Dzsabarov.

Az Index szerint azonban Valami mégis készülődhet, mert Vlagyimir Dzsabarov szenátor, az orosz parlament felsőházának nemzetközi ügyekkel foglalkozó bizottságának első helyettes vezetője az újságírók kérdésére beszélt arról, hogy a csúcstalálkozó teljesen természetes és érthető – számolt be róla a Vmeste orosz televízió.

Donald Trump megválasztott amerikai elnök csütörtökön jelentette be, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozót kért tőle. Trump a floridai Mar-a-Lago birtokon tartott beszédében elmondta: „Putyin elnök találkozni akar” vele. Ugyanakkor a Kreml szóvivője szerint az Egyesült Államok hivatalosan még nem kért találkozót Oroszországtól. „Jelenleg nincsenek ilyen tervek” – mondta Dmitrij Peszkov.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!