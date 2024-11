Elkaszálták a Momentum olimpiával kapcsolatos népszavazási kérelmét

Tudni szeretné, mi vár Önre 2025-ben? Mit okoz, hogy ingatlancélra is elkölthetőek a nyugdíjmegtakarítások? Hogyan érinti ez a piacokat, merre mennek az ingatlanárak és az épitőipari árak? Pogátsa Zoltán, Farkas András, Nagygyörgy Tibor és sok más kíváló szakértő ezúttal élőben osztja meg nézeteit!

Az NVB határozata nem jogerős, ellene 15 napon belül lehet jogorvoslatot kérni a Kúriától. A Momentum Mozgalom a határozat után az MTI-hez eljuttatott közleményben azt írta, hogy a Kúriánál megfellebbezik az NVB döntését. „2017 után 2024-ben is egy budapesti olimpia megrendezéséről ábrándozik a kormány, miközben a gazdaság romokban”, ezért is akartak „egyszer és mindenkorra pontot tenni az ügy végére és népszavazáshoz kötni egy mindenkori olimpiai pályázatot” – tették hozzá.

Az NVB-hez Tompos Márton, a Momentum elnöke nyújtotta be a népszavazási kezdeményezést, a kérdés úgy szólt: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a település olimpiai játékok megrendezésének jogára vonatkozó pályázata benyújtásához az ott lakó választópolgárok helyi népszavazással kinyilvánított többségi támogatását tegye szükségessé?”.

