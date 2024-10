Ez volt Orbán Viktor "leghazugabb beszéde"?

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a közgazdász-szociológustól!

- írja Magyari, aki ezután kifejti, hogy Orbán Viktor ki is léptethetné Magyarországot az Unióból, ha valóban így látná a helyzetet, de ez nem áll sem az ő, sem Magyarország érdekében, így hát csupán belpolitikai érdekből "hergeli a magyar választókat" az EU ellen.

Most a sztálinizmus és az Európai Unió teljesen egy morális szintre került Orbán beszédében. Ekkora hazugságot hivatalban lévő magyar miniszterelnök a rendszerváltás óta nem mondott ki"

"Ilyeneket eddig is mondott Orbán Viktor, csak talán nem ennyire töményen. És általában hozzátette, hogy a nyugati politikát akarja megváltoztatni, és ezzel legalább elismerte, hogy Magyarország a nyugati rendszer része, csak a vezetése éppen kisebbségben van a véleményével.

Magyari Péter szerint "ekkora hazugságot hivatalban lévő magyar miniszterelnök a rendszerváltás óta nem mondott ki", mint most Orbán Viktor.

