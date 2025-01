Ezt sem aprózta el Lázár János 

Az Átlátszó egyik olvasója évekig gyűjtötte azokat a kifüggesztésre került hirdetményeket, amelyek szerint Lázár János miniszter földeket vett Hódmezővásárhelyen. Az olvasó 11 dokumentumot adott át az a tényfeltáró portálnak. Az egyikben Lázár az elővásárlása kapcsán olyan földről állította, hogy az övé, amihez semmi köze. A miniszter egy közel 50 milliós földvásárlási kölcsönét pedig hiába keresték a portál munkatársai a vagyonnyilatkozataiban.

A legfrissebb, 2024-ben leadott vagyonnyilatkozata szerint Lázár beruházási hitele 24 millió forintra olvadt (tehát két év alatt 14,9 milliót visszafizetett belőle), és többi hitele is csökkent az évek során. A 23 hektáros batidai terület friss tulajdoni lapja szerint viszont továbbra is 45,8 millió forint hitel van a földön, az nem változott.

A miniszter összesen 58,8 hektár földet vásárolt a kifüggesztett szerződések alapján, amiért 183,3 millió forintot fizetett, részben kölcsönből.

Hogy miként került a szerződésbe az, hogy Lázáré a föld, miközben nem is az övé, rejtély. Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi vezetője is megvizsgálta az érintett földrészlet tulajdoni lapját.

Ligeti Miklós az Átlátszó megkeresésére azt írta, hogy a tulajdonosok „együttes tulajdoni hányaduk kiadja a teljes területet, tehát ez a 4 tulajdonos van összesen. Tehát senkinek nincsen kizárólagos tulajdonjoga és ezt a tényt a hivatalnak észlelnie kellett volna, ezáltal ugyanis a szerződés ténybelileg téves, hiszen valótlanságot tartalmaz. Ez már-már semmisségi ok. Hogy szebb legyen, a III/11-12-es rovatok alapján az egyik tulajdonos illetőségére még a két gyermeke (gondolom) javára, öröklési jog biztosítása érdekében, elidegenítési és terhelési tilalom is be van jegyezve”.