Ezt sem fogják nagy dobra verni Rogán Antalék

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

Magyar Péter lenne jobb a gödörben lévő magyar gazdaságnak vagy Orbán Viktor? Nem lesz baj abból, hogy a nyugdíjmegtakarításokat ingatlancélra is el lehet költeni? Online Klasszis Klub élőben Felcsuti Péterrel!

Az uniós elnökségen is a kormány plakátjaival ismertté vált, nyíltan a Fidesszel szimpatizáló üzletember, Balásy Gyula kaszál.

Kapcsolódó cikk Sikeres üzletember: 30 milliárd is leeshet Balásy Gyula cégeinek a magyar uniós elnökség farvizén Az uniós elnökségen is a kormány plakátjaival ismertté vált, nyíltan a Fidesszel szimpatizáló üzletember, Balásy Gyula kaszál.

Orbán Viktor nyári békemissziója – amely során Moszkvában, Pekingben és Floridában is tárgyalt – éles bírálatot kapott. Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke szerint a magyar miniszterelnök „visszaélt státuszával” és saját propagandáját építette. A Zöldek képviselője, Tienke Strik azt mondta: „Tele volt szimbolizmussal.” Szerinte Orbán csak számára fontos témákat vett napirendre, például Szerbia uniós csatlakozását, amelyet provokatív lépésként értékelt.

Az Európai Néppárt, a Renew Europe, az Európai Baloldal és a Zöldek képviselői is bírálták Magyarország soros elnökségi teljesítményét, erről az EUrologus írt a Hvg.hu -n. Orbán Viktor tevékenységét többek között dominanciaharcként és saját céljait szolgáló lépésként értékelték.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!