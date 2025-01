Felszisszenhet Brüsszel: Orbán Viktor benyújtotta a számlát

A magyar kormány két tagja is ígéretet tett az EU bel- és migrációügyi biztosának arra, hogy összhangba fogják hozni a magyar szabályozást az Európai Unió Bíróságának ítéletével.

László András szerint „falakra van szükség”, és az EU-nak kell fedeznie a költségeket. Kollár Kinga, a Tisza Párt képviselője is támogatja a határvédelem finanszírozását, hangsúlyozva, hogy ez az EU közös érdeke.

