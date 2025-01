Fogcsikorgató hír jött a magyarok kedvenc diszkontáruházaiból

A Privátbankár Diszkont Árkosár-felmérésből végül kiderült, áremelkedés volt tapasztalható a kosárban szintén szereplő banán, a fagyasztott hasábburgonya, valamint a Coca-Cola esetében is, míg a tojás ára a korábbi darabonkénti 70 forint felett stabilizálódott.

A felmérés szerint az élelmiszerláncok egyik kulcsterméke, a félbarna kenyér kilós átlagára sokáig stabilan 575-577 forint volt, ez azonban most megváltozott, ugyanis az évet 1 forint híján 600 forinton nyitotta a termék, ami több mint 4 százalékkal haladja meg a decemberi szintet.

Mérföldkőhöz érkezett a felmérés, ugyanis laptársunk cikke szerint decemberhez képest a hosszú ideig stabil árat mutató félbarna kenyér ára is emelkedett. Az év első hónapjában a cikk szerint a kosár átlagára 12 ezer forint felé emelkedett (12 165 forint), amely a decemberi 11 983 forintos összeghez képest másfél százalékos emelkedésnek felel meg. A tavaly januári értékhez képest ugyanakkor már bő 10 százalékos emelkedést takar.

