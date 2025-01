Gigászi adósságot „felejtett” Magyarországon a lengyel férfi

A brit cégnyilvántartás adatai alapján Slawomir Hetzig 2024 januárjában Londonban is létrehozott egy Hetzig Trade Ltd. nevű céget, amelynek első pénzügyi beszámolóját idén január 8-ig kellett volna benyújtani, de ez eddig nem történt meg.

A pénteken közzétett legújabb NAV-os adóslista szerint a társaság fennállása nagyjából tizennyolc hónapja alatt egyrészt 1 329 867 000 forintnyi, másrészt további 541 165 000 forintnyi közterhet nem fizetett meg. Ehhez hozzácsaptak még egyszer 2 764 505 000 forintnyi, még egyszer 1 128 943 000 forintnyi jogkövetkezményt (bírság, pótlék stb.) is. Így a lengyel férfi vállalkozása a magyar államnak az év végi adatok szerint két tételben mindösszesen 5,764 milliárd forinttal adósa.

Slawomir Hetzig lengyel állampolgár 2023 áprilisában alapította meg Budapesten a Hetzig Trade Kft.-t, amelyet vegyestermék-nagykereskedelemre és csővezetékes szállításra jegyeztek be. A társaság eredetileg egy Terézvárosban található lakásban működött, majd többszöri székhelyváltás után végül egy győri címre került át. A Hetzig Trade Kft. működésének másfél éve alatt nem nyújtott be gazdasági beszámolót, és nem teljesítette adófizetési kötelezettségét sem, hatalmas köztehertatozást halmozott fel a 444.hu cikke szerint.

