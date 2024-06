Győrben is újraszámolják a szavazatokat

Győrben is újraszámlálást rendeltek el, viszont a 97 szavazókörből csak hétben.Győrben a nagyon hosszú Fidesz uralom után idén a pártoktól független oknyomozó újságírót Pintér Bencet választották meg polgármesternek, de a regnáló városvezető Dézsi Csaba András csupán 440 szavazattal maradt el tőle. E mellett pedig 987 érvénytelennek nyilvánított polgármesteri szavazólap is képződött.

A választás szorosságára való tekintettel viszont egy-egy szavazaton is sok múlhat. A harmadik helyezett Borkai Zsoltnak is sikerült szavazóköröket nyernie a városban, nem is keveset, összesen 19-et, míg Dézsi 41-et, addig a győzelemre álló Pintér pedig 36-ot.