Győzött a Forbes a magyar műtrágyakirállyal szemben

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

Túléli Budapest a következő öt évet is kormánytámogatás nélkül? Milyen kapcsolatot lehet kialakítani a Fidesszel, Magyar Péterrel és Karácsony Gergellyel? Online Klasszis Klub élőben Vitézy Dáviddal!

A TASZ közleményében végül hozzátette: „a Kúrián aratott friss siker sem csak a Forbes ügyében jelent győzelmet, hanem a sajtószabadság szempontjából is fontos mérföldkő: ismét megerősítette, hogy az adatvédelmi szabályok nem használhatóak arra, hogy a hatalom közelében állók elnémítsák a sajtót, akkor sem, ha az a hatalom nem politikai, hanem gazdasági.”

„Mostanában többször is láttuk azt, hogy adatkezelési kifogások mögé bújtak gazdag emberek olyan perekben és jogi panaszokban, amelyek valójában a sajtó elhallgattatására irányultak.” Szerinte korábban sikeresen képviselték a Forbest a Hell tulajdonos Barabás testvérek ellen, és a Magyar Narancsot a Habony Árpád rokonával szemben is.

„Ez a per nem egy kirívó ügy volt, hanem egy az elmúlt években megfigyelhető tendenciába illeszkedik” – emelte ki Mécs János, a TASZ jogásza.

A TASZ szerint a bíróság megerősítette, hogy ez a kérdés csak a vetélkedő alapjogok figyelembevételével dönthető el. Azaz Bige László jogai mellett figyelembe kell venni a Forbes szólás- és sajtószabadságát is.

Az ügy korábban egyszer már eljutott a Kúriáig, amely 2022 decemberében azt a döntést hozta, hogy az eljárást meg kell ismételni. A megismételt eljárásban a Forbes idén januárban már jogerősen győzött. A Fővárosi Ítélőtábla ekkor kimondta, hogy Bige vagyona és az ellene indított büntetőeljárás is olyan téma, amelyek esetében a sajtószabadság fontosabb, mint az adatvédelmi szempontok.

A milliárdos egyrészt azt kifogásolta, hogy a Forbes beszámolt az ellene indított büntetőeljárásokról, ezzel szerinte jogtalanul hozta nyilvánosságra bűnügyi adatait. Másrészt azt is sérelmezte, hogy a lap a 2019-es adatokból dolgozott a lista összeállításakor.

A „műtrágyakirály” Bige László 2021-ben azért perelte be a Forbest, mert nem tetszett neki a róla szóló rész a lap 50 leggazdagabb magyar 2020 című kiadványban, emlékeztet a TASZ közleménye.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!