A DK párt tagjai 97 százalékos többséggel Gyurcsány Ferencet választották meg a párt elnökének – közölte a párt. Az elnököt megválasztó pártszavazást 2025. január 10. és január 20. között tartották. Leghangosabb kritikusa a 30 éves Abd El Rahim Ali, a DK józsefvárosi szervezetének elnöke volt, de végül nem volt más jelölt az eddigi elnökön kívül. Gyurcsány Ferenc szerda délben évindító sajtótájékoztatót is tart.

