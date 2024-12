Más bizalmas kormányzati információkat is megszerezhettek a hackerek

Eltűntek a Védelmi Beszerzési Ügynökség anyagai az Inc. Ransom oldaláról. Mi történt?

„A szolgálatoknak képesnek kell lenniük arra, hogy egyből ellencsapást tudjanak mérni, akár egy másik hackercsoporttal együttműködve is, erre a brigádra. És bizonytalanságban kell őket tartani, hogy mindig legyen olyan érzésük, hogy bármikor becsöngethetnek hozzájuk” — fogalmazta meg véleményét Katrein Ferenc.

„Én elhárító voltam, szerintem az, ami a beszerzési ügynökségnél történt, egy hatalmas felkiáltójel arra vonatkozóan, hogy valami nagyon nem stimmel a rendszerben. De ilyen nem fordulhat elő. Hiszen mi egy szövetségi rendszer tagjai vagyunk, tehát ezeknek a rendszereknek elvileg meg kell felelniük a NATO érzékenységi tesztjeinek is. Nemcsak magunkért vagyunk felelősek. Az biztos, hogy a hackercsoportok mindig egy picit előrébb járnak, épp ezért is nagyon fontos az, hogy miként kommunikálja – vagy épp nem kommunikálja – a kormány ezeket a támadásokat” — érvelt a szakértő.

„A meghekkelt anyag nyilvánvalóan tartalmaz érzékeny dokumentumokat. Meggyőződésem, hogy az erre hivatott szerveknek mindenképpen érdemes a dark webet folyamatosan nézniük, mert szerintem más magyar anyagok is fönt lehetnek” — mondta Katrein Ferenc az Alkotmányvédelmi Hivatal korábbi műveleti igazgatója a Jelennek.

November közepén derült ki, hogy egy nemzetközi hackercsoport bejutott a magyar Védelmi Beszerzési Ügynökség szervereire és ötmillió dollárt követelnek azért, hogy az ott talált és általuk zárolt, katonai és nemzetbiztonsági szempontból érzékeny adatokat feloldja, illetve ne hozza nyilvánosságra. Az ellopott dokumentumok felkerültek az internet zárt részére, az úgynevezett dark webre is. Az iratok később eltűntek a netről, majd újra láthatóvá váltak, aztán pénteken azt közölte a Honvédelmi Minisztérium, hogy leváltották a VBÜ vezérigazgatóját, Pachner Róbertet — foglalja össze az előzményeket a 24.hu.

