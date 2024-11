Hadházy Ákosnak üzent Lázár János és a MÁV vezérigazgatója

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

Az autóbuszos és a vasúti közlekedési együttműködése egy kicsit felvillantotta azt a jövőképet, amit az integrációtól várunk január után – mondta a vezérigazgató, megjegyezve: „tudom, hogy sokat mindenki várakozott, és azt is, hogy az utazási idő sokkal hosszabb volt a vártnál, de az akadozó, mégis létező közlekedés mögött is tízezer ember összehangolt munkája állt”.

Hegyi Zsolt szerint a pénteki nap megmutatta, miért van szükség a hváriaközpontra a MÁV-csoportban. A kelenföldi műszaki krízishelyzet pedig azt is, miért van szükség a haváriaközpont előkészítésének felgyorsítására. A központ lehetővé teszi országos lefedettséggel a gyorsbeavatkozás egységek, az utasjékoztatás, valamint a pótló- és mentesítő járatok – tette hozzá.

Hegyi ebben azt mondja, felgyorsítják és kibővítik a MÁV-nál az országos haváriaközpont tervét, hogy január elsejétől már teljes funkcionalitással, fedje le országosan a vasúti és az autóbuszos közlekedést is.

