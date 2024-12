Három krisztusi ajándékról beszélt a hazai reformátusok vezetője

Az evangélikusok ünnepi istentiszteletéről és Szemerei János püspök igehirdetéséről itt számoltunk be:

A másik krisztusi ajándék a békesség, ami – mint mondta – csak „a békesség urával való közösségben” adatik nekünk. Isten népe, az egyház, az egyes hívő ember bármilyen nagy is a konfliktus, csak a béke embere lehet – vélekedett.

Megjegyezte: a mindennapokban gyakran lehajtott fejjel rohanunk, belefeledkezve a gondjainkba, nem is nézünk egymásra, végképp nem nézünk felfelé. Sok a kedélybeteg ember, de nem csak egyéni, hanem közösségi értelemben is érthető az örömtelenség, miközben Isten életörömre teremtett bennünket – fogalmazott, hozzáfűzve, hogy életörömre van szükség.

Az első karácsonyon az jött el, aki jóval érkezett – mondta Steinbach József református püspök karácsony napján Balatonalmádiban. A Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke a balatonalmádi református templomban tartott ünnepi istentiszteleten Ézsaiás próféta könyvéből idézett, amelyet úgy foglalt össze: mily kedves annak közelítése, érkezése, aki jót hoz. Úgy fogalmazott: ha a jövőbe tekintünk, akkor aggódó félelemmel többnyire az a kérdésünk – még ha nem is fogalmazzuk meg azt nyíltan –, hogy „mi lesz, mi jön, ki jön, mikor jön, hogyan jön, pontosan mikor ékezik”. Ezekben a kérdésekben ott van egyfajta félelem a jövőtől, azonban a karácsonyi evangélium elveszi ezt a félelmet, hiszen „az első karácsonyon az jött el, aki jóval érkezett” – hangsúlyozta a püspök.

