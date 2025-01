Hasít a Tisza Párt, soha nem állt ennyire rosszul a Fidesz

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a politológustól!

Az IDEA Intézet szerint a Fidesz támogatottsága továbbra is a NER időszakának legalacsonyabb szintjén áll.

A Telex számolt be az IDEA Intézet idei első pártpreferenciás közvélemény-kutatásáról, amely szerint a Tisza Párt továbbra is vezet Fidesz előtt. A teljes népesség körében 33 százalék a Tisza támogatottsága, míg a Fideszé csak 26 százalék.

