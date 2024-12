Hihetetlen, de Gyurcsány Ferenc ilyen környezetben nem akar beszélni

Aztán majd talán egyszer megbeszéljük, hogy hova jutott a magyar jobboldal. És ez független attól, hogy politikai értelemben a magyar baloldal is nehezen leírható állapotban van. Próbáljunk normálisak maradni egy egyre abnormalisabb helyzetben. Lehet, hogy ez is elég lenne a következő évre?"

Karácsony előtti utolsó munkanapokon, készülve a csendesebb napokra, előre felvettünk egy rövid üzenetet, hogy majd Szilveszter éjszakáján elmondhassam Öneknek: tényleg ránk férne egy jobb év. Aztán jött ez a jobboldali „vircsaft” Menczerrel-Magyarral, a háttérben meg még az újévi beszédtől is menekülő szerencsétlen Orbán-bábbal, a köztársasági elnökkel. Na, ilyen környezetben én nem mondok se szilveszterkor, se újévkor beszédet. Mondjon, akinek négy keresztanyja volt!:))

