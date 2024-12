Véget vet a honvédségi üdülésnek Csopakon a privatizálás egy ismert vállalkozó részére

Noha ingatlanszakértők és a helyi kínálat alapján az ingatlan milliárdos értéket képvisel, a NER-közeli Sápi Major Kft. ennél jóval olcsóbban vásárolta meg az államtól az egykori honvédségi rekreációs központot, amely ugyan vízparti, de sem stranddal, sem lejáróval nem rendelkezik. A cég tulajdonosa Abronits Róbert, akit a Komárom-Esztergom megyei Mészáros Lőrinceként emlegetnek, és akinek neve erősen kötődik a NER-hez. Abronits Völner Marcell-lel, a Schadl-ügyben érintett volt államtitkár, Völner Pál fiával is üzleti kapcsolatban állt. Egy másik cége, a Dömper Kft., összesen több száz milliárd forint értékben nyert állami útépítési pályázatokat — tárja fel a Népszava.

