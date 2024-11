A köz véleménye: a Tisza megelőzné a Fideszt egy négypárti parlamentben

Tudni szeretné, mi vár Önre 2025-ben? Mit okoz, hogy ingatlancélra is elkölthetőek a nyugdíjmegtakarítások? Hogyan érinti ez a piacokat, merre mennek az ingatlanárak és az épitőipari árak? Pogátsa Zoltán, Farkas András, Nagygyörgy Tibor és sok más kíváló szakértő ezúttal élőben osztja meg nézeteit!

Az eredmények azt mutatják, hogy egy ősz közepén megtartott országgyűlési választás négypárti parlamentet hozott volna létre. A biztos szavazó, pártot választani tudók között a Mi Hazánk (7 százalék) és DK (6 százalék) is nagy valószínűséggel elérte volna a jelenleg érvényben lévő 5 százalékos parlamenti küszöböt.

A Tisza tisztán vezet ebben a felmérésben is Fotó: IDEA

Kétségtelen, hogy az eredmények olyan időszakra vonatkoznak, amikor is a parlamenti választásokig még hosszú idő, nagyjából másfél év van hátra, így kevésbé jelentik a majdani, várható végeredmény becslését, de az aktuális, belpolitikai közhangulatot tükrözik. Eszerint amennyiben október legvégén, november legelején parlamenti választásokat tartottak volna Magyarországon, akkor a pártlisták küzdelmét a kormánypártokkal szoros versenyben a Tisza Párt nyerhette volna meg.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!