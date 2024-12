IDEA: Rájuk szavaznak a Fradi szurkolói

Kapcsolódó cikk Brüsszelben most csak négy konzul védi a Fradi-drukkereket Fő a biztonság és a szurkulás.

A felmérés szerint a Ferencváros kiemelkedik a magyar klubok közül: szurkolói tábora 1,3 millió fő, ami több mint kétszerese a második és harmadik helyen álló Újpest és Diósgyőr szurkolótáborának (összesen 500 ezer fő). A többi NB I-es klub tábora nem éri el a 100 ezer főt, a Paks kivételes sikerei ellenére is csak viszonylag széles támogatói bázissal rendelkezik. A másodosztályú Honvéd és Vasas szurkolói bázisa mérhető, nagyságrendileg közelítenek az Újpesthez és a Diósgyőrhöz.

Az IDEA Intézet 2024. október 31. és november 6. között végzett országosan reprezentatív kutatása szerint a magyar felnőtt lakosság csaknem fele (45 százalék) rendszeresen néz labdarúgó-mérkőzéseket, közülük 39 százalék a magyar focit is követi. A válogatott meccsek népszerűbbek, mint a hazai NB I mérkőzései: előbbieket 37 százalék, utóbbiakat 21 százalék kíséri figyelemmel. Mintegy 200 ezer ember kizárólag a magyar bajnokikat követi, külföldi vagy válogatott meccsek nélkül.

