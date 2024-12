Itt egy megdöbbentő szám arról, hogy arányosan mennyit költ a magyar kormány a sportra

A 24.hu emlékeztetett, nemrég Schmidt Ádám sportállamtitkár is közzétette a magyar sportfinanszírozás keretszámait és olimpiai álmát. A magyar sportolóknak a britektől elvárt, legalább ötödik hellyel szemben Los Angelesben a legjobb tíz között kell végezniük az éremtáblán, e cél eléréséhez a magyar sportszövetségek évente 81,62 milliárd forintot kapnak működésre és versenyzésre. Ez négy év alatt bő 320 milliárd forint, ami nagyjából a duplája a brit keretszámnak – derült ki a portál cikkéből.

A cikk szerint a britek 2025–28 közötti olimpiai ciklus alatt 50 sportágba mintegy 330 millió fontot (megközelítőleg 165 milliárd forintot) fektetnek be annak érdekében, hogy az olimpiákon egységes zászló alatt versenyző brit sportolók a párizsinál jobb eredményeket érjenek el 2028-ban Los Angelesben – a várható sportolói teljesítménydíjakkal kiegészítve a teljes finanszírozási ciklus sporttámogatási összege brit történelmi rekordot dönthet, meghaladhatja a 400 millió fontot.

A 24.hu a brit insidethegames.biz cikke alapján ír arról , hogy a brit kormány is jelentős mértékben, de csak fele annyi pénzből támogatja az olimpiai sportágakat, mint a magyar.

Az Egyesült Királysághoz képest is sokat költ erre a célra Magyarország.

