Január 23-án startol a Demján Sándor Program

A felhívásban is megjelent pontozásos rendszernek megfelelően a legjobb cégek részesülnek majd támogatásban. Előreláthatólag tavasszal a támogatói okiratokat kiállítják, és mindez hozzájárulhat ahhoz, hogy 2025-ben a gazdasági növekedést a Demján Sándor-program segíteni tudja – hangsúlyozta az NGM államtitkára. (MTI)

A Demján Sándor 1+1 kkv beruházás-élénkítő támogatási programra az elmúlt öt hétben több mint 6500 vállalkozó regisztrált, ez is mutatja, hogy a vállalkozásoknak szándékukban áll beruházást indítani, új eszközöket beszerezni, és ebben támogatni szeretnék őket – mondta Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkára hétfőn a Facebook-oldalára feltöltött videóban.

