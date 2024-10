Karácsony Gergely kiakadt, „eszelős” javaslatok kerültek az asztalra

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a közgazdász-szociológustól!

A főpolgármester szerint együtt kell gondolkodni egy lehetséges budapesti olimpiáról, de meg kell kérdezni a budapesti lakosokat is.

Kapcsolódó cikk Karácsony Gergely: "Meg kell kérdezni a budapestieket egy lehetséges olimpiáról" A főpolgármester szerint együtt kell gondolkodni egy lehetséges budapesti olimpiáról, de meg kell kérdezni a budapesti lakosokat is.

Karácsony Gergely azt írta, a fővárosi Fidesz frakció egyik javaslata a „szemétbe dobná” a főváros által előkészített, EU-s pénzből megvalósítandó 20 milliárd forintos lakhatási programot, amelyből többi között önkormányzati bérlakásokat hoznának létre és lakbértámogatást adnának a rászorulóknak. A másik ötlet pedig elvonná és a kerületeknek adná a főváros közterület zöldítési keretét, holott a kerületeknek a főváros már kialkudott egy ennél is nagyobb összeget, így a legrosszabb pénzügyi helyzetben lévő kerület is jobban áll, mint a főváros – tette hozzá a főpolgármester.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!