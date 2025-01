Keményen visszaszólt Magyar Péter az őt leárulozó Gulyás Gergelynek

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a politológustól!

- az, aki a keresztfiát és annak testvéreit is odadobja a propagandistáknak a hatalma megtartása érdekében."

"Gulyás Gergő túl van az éves szokásos semmitmondó ATV interjúján. Abban az egyben segítek neki, hogy ki is a valódi áruló:

A Miniszterelnökséget vezető miniszter azt állította, a Tisza Párt a Fidesz 2026-os, sőt a 2030-as választási győzelmének is a garanciája.

Kapcsolódó cikk Gulyás Gergely leárulózta Magyar Pétert A Miniszterelnökséget vezető miniszter azt állította, a Tisza Párt a Fidesz 2026-os, sőt a 2030-as választási győzelmének is a garanciája.

A Tisza Párt elnöke a Facebook-oldalán érvelt amellett, ki is a valódi áruló.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!