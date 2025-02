Kéri Lászlónak van egy rossz híre a Fidesz-vezérek számára

A Klasszis Klub Live 5. évfolyamának 68. adását most a Klasszis YouTube-csatornán megnézheti, vagy a Klasszis Podcast-csatornán meghallgathatja.

De van egy rossz hírem a Fidesz-vezérek számára: ha Magyar Pétert ki tudnák nyírni, akkor is az egész már túl van azon a szinten, hogy egy embertől függjön a mozgalom – mondta Kéri László

Szerinte a Fidesznek 15 éve nincs programja, a többi ellenzéki pártnak szokott lenni, csak esélyük sem volt a megvalósítására. Most egyáltalán nem kizárt, hogy a Tisza kormányképes erő lesz – tette hozzá. Kéri László szerint a kormány tavaly február óta nem tud mit kezdeni Magyar Péterrel. Azt hiszik, ha kinyírják, vége lesz az ellenzéki mozgalomnak, ám ebből is csak saját vezérelvű működésük látszik. Azt hiszik, ha leleplezik, szétesik a Tisza.

A Tisza Párt programjában nem egy ciklus alatt megoldható feladatok vannak, de ezt jelezték is – értékelte Magyar Péter hétvégi beszédét a Kéri László politilógus a Klubrádióban , a beszélgetésről pedig a 24.hu számolt be .

