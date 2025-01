Kiderült, ki ülhet be a korrupciógyanú miatt leültetett volt alpolgármester helyére

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a politológustól!

A polgármester lemondása miatt járultak az urnákhoz a Fejér vármegyei Csősz polgárai. A három jelölt közül a legtöbb voksot az a független Szalai Gyula szerezte meg, aki júniusban még kikapott most lemondott ellenfelétől.

Budakalász 8. számú egyéni választókerületében júniushoz hasonlóan most is a 2011 Egyesület jelöltje győzött magabiztosan, Kovács Márta a voksok 78,82 százalékával lett képviselő.

Szintén a fideszes jelölt diadalmaskodott Veszprém 12. számú egyéni választókerületében, ahol júniusban is a kormánypárt jelöltje győzött. Most Kavalecz Gábor a szavazatok 44,83 százalékát szerezte meg, Varga József, az Együtt Veszprémért jelöltje előtt, aki 36,01 százalékos eredményt ért el. A harmadik helyen az MKKP-s Havay Fanni végzett 11,53 százalékkal.

A legizgalmasabbnak az óbudai 6. számú egyéni választókerületi szavazás ígérkezett, ahol júniusban Czeglédy Gergő korábbi alpolgármester indult és nyert is. Czeglédyt a nyár végén korrupciós bűncselekmények gyanújával letartóztatásba helyezték, képviselői mandátumáról is a rács mögül mondott le.

Öt helyen is időközi önkormányzati választáson hívták az urnákhoz a választópolgárokat, négy helyen lemondás, egy helyen pedig haláleset miatt kellett új voksolást tartani.

Időközi választásokat rendeztek több helyen is.

