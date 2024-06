Kiderült, mennyire borította fel Szentkirályi Alexandra visszalépése az erőviszonyokat

Nagy bomba robbant pénteken, hiszen a Fidesz-KDNP fővárosi listavezetője, Szentkirályi Alexandra bejelentette, hogy a főpolgármesteri választáson visszalép az LMP és a Vitézy Dáviddal Budapestért szervezet által jelölt Vitézy Dávid javára. A döntés komoly felhördülést okozott, sokan pedig már temetni kezdték Karácsony Gergely jelenlegi főpolgármestert. Mi is megkérdeztük olvasóink véleményét:

Ahogy az grafikonunkon is látszik, kizárólag az Mfor olvasóinak nem reprezentatív válaszai alapján Karácsony Gergely mégis megnyugodhat, hiszen magabiztosnak nevezhető fölénnyel húzná be a választást, hogyha valóban ilyen végeredmény születne. A napokban az EP-voksolás várható végeredményéről is kérdeztük önöket, erről itt olvashat tovább: