Kirúgták a megzsarolt honvédségi ügynökség vezérét – lépett a kormány

A vezérigazgatói feladatokat a jövőben Simon Attila vezérőrnagy, a Magyar Honvédség tábornoka látja el. Simon Attila vezérőrnagy korábban az N7 Holding Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zrt. vezérigazgató-helyettesi posztját töltötte be, előtte a különleges műveleti erőknél teljesített szolgálatot.

A Védelmi Beszerzési Ügynökségtől ellopott érzékeny adatok egy időre lekerültek a netről, de most újra lehet rájuk licitálni. Úgy tűnik, nem fizetett a magyar kormány.

Kapcsolódó cikk Tovább zsarolják a magyar kormányt: újra kint a neten a hadititkaink A Védelmi Beszerzési Ügynökségtől ellopott érzékeny adatok egy időre lekerültek a netről, de most újra lehet rájuk licitálni. Úgy tűnik, nem fizetett a magyar kormány.

Mint írták, a gazdasági társaság vezetőjeként Pachner Róbert a társaság működéséért és az informatikai biztonságért is felelt – a közleményben feltehetőleg ez utalt arra, hogy a VBÜ az elmúlt hetekben zsarolóvírusos támadás áldozatává vált, így hadititkok kerültek ki az internetre:

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!