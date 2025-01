Lázár János meggondolta magát? – frissítve

A minisztérium közleményben reagált az értesülésre, ahogy azt a szerkesztőségünknek is megküldött közleményben írták:

Az állítás egyik eleme sem igaz. Sem tömeges felmondásra, sem meghátrálásra, sem a home office újbóli engedelyézesére nem került sor MÁV-csoportnál. Továbbra is általános tiltás van érvényben az otthoni munkavégzést illetően.

Az állam tulajdonosi jogait gyakorló Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) nevében Lázár János arra utasította a MÁV-csoport vezetését, hogy a munkavállalók számára sem most, sem a jövőben nem engedélyezhető a home office, azaz otthoni munkavégzés.

A tavalyi szigorítás hatására minimális, az előző évek fluktuációját nem módosító arányban, összesen 85-en távoztak a közlekedési vállalattól. A tulajdonosi döntéssel Magyarország egyik legszigorúbb home office szabályozását alkotta meg a vállalatcsoport.

Az általános tiltás alól kizárólag Dányi Gábor, a HR területért is felelős pénzügyi vezérigazgatóhelyettes egyedi döntése esetén adható mentesség, elsősorban a 8 éven aluli gyermeket nevelők, az Munka törvénykönyve 294. § (1) bekezdés n) pont szerinti gondozást végző munkavállalók, valamint a különös méltánylást érdemlő élethelyzetben lévő munkavállalók számára. Ilyen döntésre eddig egyetlen alkalommal sem került sor.