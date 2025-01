Lázár János jól időzítve szállt ki a mini-Dubajjal kapcsolatos projektből?

Kapcsolódó cikk Habony Árpád köre is bekerült a Mini-Dubaj-buliba Két hete vették meg az egyik elővásárlási joggal rendelkező céget.

A minimálisan előírt 5 millió forintos alaptőkéből Lázár részvénycsomagjának névértéke 500 ezer forint volt, ezt osztották most négyfelé. A portál szerint, hogy mit kapott a miniszter a részvényeiért cserébe, arról nincs szó a részvényesi határozatban.

Éppen két hónapja, tavaly november 26-án részvényátruházási szerződést kötöttek arról, hogy az addig az építési és közlekedési miniszter birtokában lévő 10 százalékos részvénycsomagtól megválik. Lázár átadta a négy másik tulajdonosnak (Alexandra Vossoughi-Turnauer, Grafin Daria-Maria von Arcozinneberg, Katharina Turnauer, Stanilaus Turnauer) 100 darab, egyenként 5000 forintos részvényekből álló pakettjét, így az addigi 22,5–22,5 százalékos tulajdonrészük 27,5–27,5 százalékra nőtt. A változásokat a részvénykönyvbe is átvezették – írja a 24.hu.

