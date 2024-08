Lázár János Komlónak adatja a vasútállomást - igaz a vasútvonalat elbontatja

Ágazati forrástól a 444 birtokába került a MÁV augusztus 13-án kelt dokumentuma, ami a komlói vasútvonal városon belüli szakaszának elbontásának tervét tartalmazza, amiből kiderül, hogy az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) rendelte el a vasúti pálya és a hozzá tartozó létesítmények bontását, valamint a MÁV vagyongazdálkodásában lévő ingatlanok Komló városa részére történő átadását — számol be róla a lap. A nyílt pályát el fogják bontani Mecsekjánosi és Komló között, valamint felszámolják Komló vasútállomásának teljes vágányhálózatát is. Ez majdnem 7,3 kilométer vágány felszedését jelenti. Ezen kívül a peronokat és az útátjárókat is elbontják.

Mivel a komlói vasútállomás a város központjában van, az ingatlanok átadásával nagyon értékes vagyontárgyakhoz juthat az önkormányzat — állapítja meg a 444.

A komlói vasútállomás nem vész el, csak átalakul?

Fotó: Wikipédia

A dokumentum a Godisa-Komló közötti teljes vasútvonal megszüntetésére is utal, amiből arra lehet következtetni, hogy a MÁV hosszabb távon a teljes vasútvonal megszüntetésével számol. A vasútvonalon a Bajnai-kormány állította le először a személyforgalmat 2009-ben, azonban a második Orbán-kormány 2010-ben visszaállította azt. 2022-ben napi 6-7 vonatpár közlekedett rajta, de 2023. augusztus 1-jétől hivatalosan csak átmenetileg szüneteltették, gyakorlatilag leállították rajta a személyforgalmat. A jelentős teherforgalom viszont a mai napig megmaradt, így a vasúti pálya elbontása alaposan felforgatja majd a szállítmányozást is — teszi hozzá a 444.