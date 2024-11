A kizárt DK-s kiállt Dobrev Klára mellett, és szerinte a párt „beszektásodott”

Leel-Őssy Gábor több helyen is elmondta Fotó: Fecebook/Leel-Őssy Gábor

Leel-Őssy szerint a DK vezetése elvesztette hitelességét a választók szemében. „Gyurcsány Ferenc oldala Facebookon az elmúlt időszakban Magyar Pétert lesza.emberezte, árulózta, stricizte majd most néhány nappal ezelőtt kijelentjük, hogy szükség van a Tisza DK összefogásra (...). Így nem lehet, véleményem szerint, ilyen cikkcakkban közlekedni” – kritizálta a pártvezetés politikáját” — számol be róla az ATV.

Arra a kérdésre, hogy az idei választásokon mi volt a vonzóbb a választók számára a Tiszában mint a DK-ban, azt válaszolta, hogy a választók megunták a DK-t, és „teljesen igazuk is volt”. Leel-Őssy Gábor reménytelennek nevezte azt, ami felé halad a párt. Elmondta, a 2026-os választásokon már nem a pártprogram lesz a mozgatórugó, hanem az, hogy kinek lesz nagyobb esélye rendszert váltani.

Véleménye szerint nincs arra reális esély, hogy ne Gyurcsány Ferenc legyen a párt elnöke 2025-től is. Azt mondta, a DK már nem a szavazóival, hanem magával a párttal törődik, és kapaszkodás van ahhoz a 3-6 helyhez, amit még a parlamentben meg lehet szerezni, és minden ez körül forog.

Gyurcsány Ferenc már önmaga karikatúrája és le kéne mondania a pártelnöki tisztségről – hangsúlyozta Leel-Őssy Gábor, a Demokratikus Koalíció (DK) egykori gyulai választókerületi elnöke az M1 aktuális című műsorában csütörtök este. Hozzátette: a pártnak a legnagyobb esélyt az jelentette volna a 2022-es országgyűlési választásokon, ha Dobrev Klára átveszi az irányítást a DK-ban — számol be róla az MTI.

