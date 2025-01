Lekordonozták a Halászbástyát, Karácsony Gergely kiakadt

„Ebben az ügyben jog- és hatásköre az I. kerületi önkormányzatnak van, de véleménye sokunknak. Nekem is: ez egy abszurd és méltatlan eljárás” – tette hozzá Karácsony Gergely.

Karácsony Gergely főpolgármester Facebook-oldalán reagált arra, hogy fizetős lett a Halászbástya: január elsejétől kordonnal kerítették el és fizetőssé tették a látványosság alsó részét is. Jelenleg csak 1500 forintos belépő ellenében lehet csak a Halászbástyára lépni.

