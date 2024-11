Magyar Péter állításaira reagált Vertán György: Vogel Evelin több mint tíz éve a barátom

Magyar Péter a Tisza Párt elnöke vasárnap rendkívüli sajtótájékoztatón – elébe menve az eseményeknek – arról beszélt, hogy „Rogán Antalék” mindenféle eszközzel igyekeznek lejáratni. „Eddig két, hozzám közel álló hölggyel készített lejárató videókat a Fidesz lejárató médiája, most őket Vertán György személye köti össze, aki Kubatov Gábor intéző embere” – mondta Magyar, aki szerint mindkét, általa korábban ismert nő Vertán Györgytől kap „havi apanázst”, Vogel Evelinnek pedig egy lakást is biztosított Vertán egyik cége az Alkotmány utca 10.-ben. A 444-nek a szomszédok azt állították: Vogel valóban ott él, a lakáshoz tartozó postaládára pedig Vertán cégének nevét írták ki. Varga Judit pedig megerősítette: szeptember 1-je óta részmunkaidőben nemzetközi üzletfejlesztési tanácsadóként dolgozik a Tigra Kft.-nél, Vertán György cégénél.

Kapcsolódó cikk Indulatos levéllel jelentkezett Varga Judit, Magyar Péter volt felesége, aki egyben elismerte, hogy a Tigránál dolgozik Tényleg a Magyar Péter által emlegetett Vertán György cégénél dolgozik Varga Judit.

Kérdéseinket elküldtük a Tigra Kft.-nek és Vertán Györgynek, akitől nem csak az emltett, Varga Judittal és Vogel Evelinnel kapcsolatos anyagi jellegű kapcsolatról, hanem cége közpénzes munkáiról is kérdeztük. Utóbbi felvetésünkre nem reagált, Varga Judit és Vogel Evelin ügyére viszont igen.

Vertán György szerint Magyar Péter vasárnap „kifogásolható állításokat, vádakat fogalmazott meg velem kapcsolatban.” Kijelentéseire potokba szedve reagált, ezt módosítás nélkül közöljük:

– Vogel Evelin több mint tíz éve a barátom. Ahogy az elmúlt években különböző módon, úgy éppen most is segítem őt. A segítség abból áll, hogy jelenleg egy tulajdonomban álló lakásban lakhat átmenetileg, néhány hónapig, míg az egyébként üresen állna. Pénzbeli juttatást viszont tőlem soha nem kapott. A politikai tevékenységéhez és a magánéleti ügyeihez sem a Tisza Párt alakításakor, sem később semmilyen közöm nem volt.



– Dr. Varga Judit szeptember óta nagyra becsült munkatársunk a Tigra Kft.-nél, feladata a cég külföldi piacokra jutásának feltérképezése és szervezése, ezért pedig minden más munkavállalónkhoz hasonlóan fizetést kap.



– 28 éve alapított informatikai cégünk, a Tigra és jómagam is mindig büszke volt arra, hogy minden ügyfelünket, pártállástól függetlenül, a lehető legjobb tudásunk szerint szolgáljuk. Megbízásaink, elnyert és elvégzett munkáink nyilvánosak, a Tigra egy több 100 főt foglalkoztató informatikai vállalat, története során rengeteg feladatot végzett el megelégedésre, az informatikai piac régi, elismert szereplőjeként. Ez a továbbiakban is így marad.



Magánemberként és cégvezetőként is mindig a tisztességes és becsületes eljárások híve voltam. Ennek jegyében kezelem a személyem ellen elkövetett támadást is.