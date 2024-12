Magyar Péter nevet a végén? Feljelentették Menczer Tamást

A vitának komoly utóélete lett a sajtóban, a két politikus többször is üzengetett azóta, Menczer például csütörtökön Orbán Viktor nevében utasította el a Tisza Párt elnökének a miniszterelnökhöz intézett kihívását.

A Gulyáságyú Médiához eljutott egy olyan dokumentum , amely szerint valaki feljelentést tett a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója ellen a december 3-i pécsi Szikla Befogadó Gyermekotthon előtt történtek miatt, amikor is a volt államtitkár csúnyább szóváltásba és összetűzésbe keveredett a gyermekotthonba látogatni érkező Magyar Péterrel.

