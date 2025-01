Magyar Péter: Orbán Viktor hazudott az embercsempészekről

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a politológustól!

„A miniszterelnök tavaly októberben itt azt hazudta ebben a házban, ország világ előtt, hogy az illegális migráció elleni küzdelem során elfogott embercsempészeket ugyan kiengedték a magyar börtönökből, de utána kirúgták őket páros lábbal Magyarország és az Unió határán kívülre. Ahogy a fideszes képviselő is, itt lehazudta éppen a csillagokat az égről pár perccel ezelőtt. Ehhez képest pár hete, miközben Orbán Viktor az általa elrendelt háborús vészhelyzet alatt többhetes indiai nyaralását töltötte, kiderült, hogy a miniszterelnök hazudott a honfitársainak és minden magyar embernek.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!