Megszólalt Majka: ezt gondolja a dalát ért kritikákról

Ahogy felkerült a YouTube-ra, azonnal szárnyalni kezdett Majka Csurran, cseppen című új dalához készült klipje: három nap elteltével több, mint 2,7 millió megtekintésnél járt. A szám nemzetközi szinten is gyorsan elkezdett pörögni; a világ legnagyobb dalszöveggyűjteményét rejtő Geniuson az elmúlt néhány napban ez volt az egyik legkeresettebb dalszöveg.

A szatirikus korrajznak és rendszerkritikának beillő klip mondanivalója alaposan felrázta a közvéleményt. Nem véletlenül: meglehetősen áthallásos, hogy az „isten háta mögötti hely”, Bindzsisztán korrupt miniszterelnöke; a kiélt arcú, kopaszodó Pandur Pjetrő kamerák előtt – a neki titokban beadott igazságszérum hatására – színt vall. Beismeri, hogy szétlopta az országot, és hogy a pénz az istene. A dal sikerében mondanivalóján kívül minden bizonnyal az is szerepet játszik, hogy a rendszerkritikus felhasználók és a leghűségesebb Majka-fanok naponta többször is lejátsszák, egyfajta rendszerváltásra hangoló indulóként.

„Szeressétek! Isten áldja Bindzsisztánt!”

Ezzel a felkiáltással indította útnak klipjét Majka a Facebook-on január 17-én. És kapja az áldást azóta is: a YouTube-on eddig közel nyolcezer hozzászólás érkezett. Mivel ezeket lehetetlen egy szuszra átolvasni, mi is csak a legjellemzőbb reakciókból gyűjtöttünk össze egy csokorra valót azok tartalma és hangvétele alapján.

A legnagyobb videomegosztón kommentelők többsége virtuálisan vállon veregeti és ünnepli a rappert, mondván: végre megszólalt, végre vállalja a véleményét és jó hangosan odacsapott a hatalomnak. Akad olyan hozzászóló is, aki bevallja, hogy eddig nem kedvelte munkásságát, a Csurran, cseppent viszont telitalálatnak érzi – minden szavát és szereplőjét összefüggésbe hozva a magyarországi viszonyokkal és a hazai politikai szcéna szereplőivel. Különös tekintettel Orbán Viktor miniszterelnökre.

„Göbbels teljesen kiakadt, alattvalói hörögnek. A klipet valójában a rá adott maffia reakció emeli igazán népszerűvé, hiszen ez beismerése a találatnak.”

„Ez ütött, mint anno Öszöd, kiálltál az egész országért! Hálás köszönet, minden igazi magyar nevében!”

„65 éves nagymamaként is kedvencem lett és bömböltetve hallgatom. Gratulálok,a bátorságodért!”

„A zene, a klipp, minden tökéletes, apró részletekre is figyeltek. Tökéletes görbetükör ez az országunk állapotárol. Respect Majkának hogy ezt bevállalta.”

„Egy szó: MESTERMŰ. Majka papa berobbant!!!!!!! Ez aztán az igazi repülőrajt!!!Ezért imádom Majeszt. Tökös gyerek. Főninek nem fog tetszeni.”

„Meghallgattam eddig a zenéid, de nem mondtam magam nagy fannak. De ez egy igazi alkotás, a mai életünket tetted bele egy klipbe. És ha ezzel akar csak egy ember szemét kinyitottad, mar megérte.„

Akad olyan kommentelő, aki egyenesen a rendszerváltás előhírnökének tartja a dalt. Ennek részben az is lehet az oka, hogy Bindzsisztán miniszterelnökének, Pandur Pjetrőnek egy, a Tisza-párt elnökére, Magyar Péterre hasonlító figura adja át az igazságszérumot tartalmazó italt.

„Annyira jó,hogy a vérfideszes vidéki barátaim is már a Tiszára szavaznak jövőre. Dőljenek a csontvázak,dominók! Kib jó ez a Tisza Flow! Úton van az a várva várt valódi rendszerváltás végre!”

„Hááááááát, elakadt a szavam. Emelem kalapom. Elismerésem jeléül, megfogadom, hogy ezt a zenét, a 26-os országgyűlési választások eredményhírdetéséig, minden nap, minimum egyszer meghallgatom.”

Az óvatos örömködők és a kritikusok

Akik jóval visszafogottabban örülnek, azt hozzák fel, hogy az előadó ezzel a dallal maga alatt vágja a fát, garantálva, hogy végleg kiesik a politikai pixisből.

„Majka eldöntötte, hogy lemond a Kossuth díjról.”

„Meglepett, mert Majka most kockáztatja, hogy nem hívják majd meg bizonyos helyekre, eddig nem tűnt nagy ellenzékinek, inkább olyan se hús, se hal volt de ez nagyon jó szöveg, tetszik a zene is”.

A kommentelők egy része viszont másképp vélekedik: szerintük az előadó igazából csak a közhangulatot meglovagolva szeretne pénzt keresni dalával, és olyanok is akadnak, akik szerint a választások közeledtével így próbál helyezkedni.

„inkább eldöntötte, hogy most van ideje váltani, megérezte, hogy fordul a széljárás”.

“Több év NER nyalás után most az új gazda felé helyezkedik.Jön még MP messiás simogató nóta is,csak idő kérdése.”

„Majka csak ráérzett a legutóbbi ”azt beszélik a városban„ számánál, hogy milyen szövegekben van a pénz pénz pénz pénz pénzecske. Aztán írt még egyet, hogy meglovagolja a mostani közhangulatot is. Ennyi történt.”

„Mióta nem a Fidesz pénzéből él. :))) tv2 nélkül már azonnal rendszer kritikus lett belőle.”

A hullámok magasra is felcsaptak

Dull Szabolcs, a Telex volt főszerkesztője Facebook-oldalán a „hétvége legnagyobb politikai kommunikációs pukkanásának” nevezte a klipet, és öt pontban fejtette ki, hogyan lett belőle politikai kommunikációs ügy. Ebben kifejti: az előadó már egy ideje próbálkozik a politikai egyensúlyozással (aminek most vége): a korábbi rendszerkritikus megnyilvánulásai ellenére például a „koronavírus-járvány alatt Szijjártó Péterrel is találkozott, hogy a zeneipar érdekében lobbizzon”.

Gyurcsány Ferenc DK-elnök is a Facebook-oldalán tette közzé, hogy bizony meghallgatta a Csurran, cseppent, és tetszett neki. Ezen felbuzdulva az Origo meg is írta, hogy az egykori miniszterelnök „összeborult Majkával”.

Magyar Péter, a Tisza-párt elnöke pedig provokatívnak szánt felhanggal egyetlen kérdést tett fel szintén ezen a platformon Bindzsisztán urának: „Akkor most Majka vagy Azahriah?” Utóbbi eddig sem fukarkodott dalaiban a rendszerkritikus megjegyzésekkel – mértékkel adagolva azokat.

A klip körüli felhajtás rövid távon talán még kedvez is Majkának, és megnyomja egy kicsit a március 8-ai Arénabeli koncertjének jegyeladását.

A dal üzenetével és fogadtatásával kapcsolatos kérdéseinket elküldtük az énekes menedzsmentjének. Cikkünk megjelenése előtt nem sokkal a rapper közösségi oldalán válaszolt egyebek mellett arra, hogyan és miért született a dal. „Az általam képviselt műfaj sajátossága, hogy kritizál, görbe tükröt tart. De a nóta elsősorban a szórakoztatásra született. Legalábbis én azért írtam. Ahogy a többit is” – írta. Hozzátette: „Ahogy eddig, ezután sem kívánok politikai oldalakhoz sorolni (nem is járulok hozzá a dal ilyen felhasználásához). Komoly kritikával kezelem a teljes politikai elitet. Fontosnak tartom a párbeszédet, az érvek ütköztetését, számomra természetes, ha olykor másként gondolkodunk, hogy bárkiről véleményt formálhatunk, rólam is. És engedtessék meg ez nekem is. A hergeléssel, uszítással ugyanakkor nem tudok azonosulni, pláne kikérem magamnak, ha valaki megkérdőjelezi a magyarságomat az “egyetnemértés” miatt. Mint írta, évtizedek óta a showbizniszben dolgozik, így eléggé megedződött már. Zenéje továbbra is mindenkinek szól. Oldalaktól függetlenül. „Én mindig Majka leszek...Oldalaktól függetlenül” – zárta sorait a rapper.