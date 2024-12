Ezt szeretjük a legjobban hazánkban

A magyarok leginkább a földrajzi adottságait szeretik Magyarországnak, az ország legsúlyosabb problémájának pedig az egészségügy állapotát és a széthúzást tartják – derül ki a Medián kutatásából, amit a HVG ismertet.

Ha a hazájukkal kapcsolatos pozitívumokat kell felsorolni, a magyarok között a leginkább abban mutatkozik konszenzus, hogy még egy ilyen ideális környezeti adottságú, éghajlati szempontból is kellemes hely aligha akad a Földön. Nem csupán a táj lenyűgöző, megnyugtató szépsége került be a leggyakrabban említett dolgok sorába, a Balatont többen külön is „beszavazták” a top 3-ba, amikor a kutatók azt kérték, említsenek három olyan dolgot, amit a legjobban szeretnek Magyarországon, Magyarországban — teszi hozzá a lap.

A táj sokak szerint csodálatos

Fotó: Pixabay

A pozitív oldalon a földrajzi adottságok szerepeltek az élen 39 százalékkal, amit a magyar kultúra (29 százalék) és a személyes kötődés (18 százalék) követett. Érdekes módon a „jól működő ország” kategória is megjelent a válaszokban, bár csupán a megkérdezettek 15 százaléka választotta ezt.

A társadalommal kapcsolatban a válaszadók a pozitívumok között kiemelték a segítőkészséget, az összetartást, a barátságot és a vendégszeretetet. Ugyanakkor az árnyoldalon a széthúzást és a gyűlölködést említették, amelyre mind kormánypárti, mind ellenzéki oldalról érkeztek kritikák.

Vannak különbségek

Ami az ország megítélésében a negatív kategóriát a politika vezette 43 százalékkal, és az emberek mentalitása lett a második 32 százalékkal. Ezeket követik a gazdasági nehézségek és az egészségügy helyzete. A politikán belül leginkább a kormány működése és a korrupció váltotta ki az emberek elégedetlenségét.

Az egészségügyi problémák kapcsán jelentős különbség mutatkozott: az ellenzékiek 24 százaléka sorolta ezt a fontos kérdések közé, míg a kormánypárti válaszadók csupán 8 százaléka említette. A gazdasági nehézségek megítélésében életkori eltérés volt megfigyelhető: a fiatalok gyakrabban említették ezt problémaként, mint az idősebb korosztályok.