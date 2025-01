Meg is jött Magyar Péter válasza Orbán Viktor benzináras videójára – sok köszönet nincs benne

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a politológustól!

Magyar megemlíti azt is, hogy Bessent szenátusi meghallgatásán az orosz olajtermelők elleni szankciók fokozása mellett tett hitet, és kifejtette, hogy a Biden-adminisztráció Oroszország elleni szankciói nem voltak elegendőek.

- fogalmaz Magyar, aki egy másik ügyet is elővesz posztjában.

„Ami most a magyar benzinkutaton történik, az felháborító, sőt talán vérlázító is”

