Megint a Fradi-szurkolókat védi Magyarország külügyminisztere

Szijjártó Péter rendszeresen mozgósít konzulokat a Ferencváros és a magyar válogatott külföldi mérkőzéseire a szurkolók védelmére hivatkozva, és ezt általában személyesen jelenti be a Facebook-oldalán.

Magyarország külgazdasági és külügyminisztere részletesen ismertette azt is, hogy hány Fradi-szurkoló vásárolt eddig jegyet a mérkőzésre (mintegy ezer), és ők pontosan hogyan és mikor utaznak a helyszínre.

Szijjártó Péter fontosnak tartotta megjegyezni, hogy öt magyar konzul is jelen lesz a helyszínen, hogy “a ferencvárosi szurkolók tartózkodása zökkenőmentes lehessen„. A tárca konzult küld az osztrák-német határra, valamint a frankfurti gyülekezési pontokra is, ”hogyha bármilyen ügyes-bajos dolgot intézni kell, esetleg bármely szurkoló bajba kerül, akkor tudjunk segíteni.”

A magyar külgazdasági és külügyminiszter élő Faceboook-videóban jelentette be , hogy tárcája miként segíti a ferencvárosi szurkolókat csütörtök este Frankfurtban, a Ferencváros-Eintracht Frankfurt Európa Liga mérkőzés helyszínén.

