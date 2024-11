Mégis van másik: kétszeres áron cserélik le Habony Árpád kedvenc vitrinjét

Tudni szeretné, mi vár Önre 2025-ben? Mit okoz, hogy ingatlancélra is elkölthetőek a nyugdíjmegtakarítások? Hogyan érinti ez a piacokat, merre mennek az ingatlanárak és az épitőipari árak? Pogátsa Zoltán, Farkas András, Nagygyörgy Tibor és sok más kíváló szakértő ezúttal élőben osztja meg nézeteit!

A jelenlegi vitrin, amely 2000 óta őrzi a koronát a Parlament kupolacsarnokában, az elmúlt években többször is meghibásodott.

A megállapodás értelmében a gyártó 151 285 euróért (mai árfolyamon kb. 61,4 millió forintért) vállalta az új vitrin szállítását, telepítését, üzembe helyezését, valamint a tízfős kezelőszemélyzet oktatását. Az összeg tartalmazza a hőmérséklet- és páratartalom-szabályozó rendszer, a hidraulikus emelők és a világítás két évig tartó karbantartását is. A portál cikke szerint a megállapodás értelmében a szerződés aláírásától számított kilenc héten belül a helyszínre szállítják és fel is szerelik a vitrint, amelyet először egy 72 órás próbaüzemmel tesztelik és csak utána helyezik bele a koronát és koronázási jelvényeket.

A felhívás nélküli tárgyalásos eljárásra egyedül a korábbi tárolót készítő gyártó német Glasbau Hahn GmbH-t hívta meg a felhívás nélküli tárgyalásos eljárásra. Nem sokáig alkudoztak, hiszen november 4-én már alá is írták a beszerzésről szóló szerződést.

A Népszava cikke szerint az Országgyűlés Hivatala gyorsított eljárással már meg is vásárolt egy új, korszerű koronatároló vitrint a Szent Korona és koronázási jelvények (jogar, országalma, kard) számára.

