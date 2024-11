Megpróbálták megzavarni Magyar Péter rendezvényét

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

Magyar Péter lenne jobb a gödörben lévő magyar gazdaságnak vagy Orbán Viktor? Nem lesz baj abból, hogy a nyugdíjmegtakarításokat ingatlancélra is el lehet költeni? Online Klasszis Klub élőben Felcsuti Péterrel!

Erről is vitatkozott az Ez Viszont Privátnak az e heti adásában Csabai Károly főszerkesztő, valamint Dobos Zoltán és Wéber Balázs újságíró.

A rendezvényen, amelyen a lap szerint néhány ezren voltak jelen, felszólalt Tóth Imre Bruti is. A debreceni humorista “megköszönte„ Papp László polgármesternek, hogy végre felléphet a városban, de furcsállotta, hogy pont az ország második legnagyobb városában ”nem sikerült" termet találni a rendezvényre.

Magyar Péter többek között független igazságszolgáltatást és új legfőbb ügyészt is ígért, és arról is beszélt, hogy hazahozzák “az embereknek járó uniós ezermilliárdokat.”

A tudósításból az is kiderül, hogy Magyar Péter az akkumulátor-beruházásokkal kapcsolatban megjegyezte: Nagy Márton “gazdaságvisszafejlesztési” miniszter kitalálta, hogy a magyar gazdaságot 30 százalékban az akku- és az elektromosautó-gyártásra alapozza. Majd mikor ezekre kifizettek ezermilliárdokat, az iparág összeomlani látszik, tette hozzá. A politikus a beruházások felülvizsgálatát ígérte pártja kormányra kerülése esetén.

A Tisza Párt elnöke azt válaszolta neki, hogy reméli, jól megfizetik krumplival, és bár kör sms-ben rendzavarást is szervezett a Fidesz, „nem érdemes a drága tojást erre pazarolni”, adta hírül a Debreceni Nap.

