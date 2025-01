Megszólalt az állami cég a méregdrága bútorok ügyében: „elavult terveket osztott meg Hadházy Ákos”

Arra a kérdésre azonban, hogy milyen funkciót szánnak az épületnek, sajnos nem válaszoltak – a képviselő tudni véli, hogy az épületbea Miniszterelnöki Kabinetiroda vagy a Külgazdasági és Külügyminisztérium költözhet majd be.

A kivitelezés elején az egész irodaépületet érintően átfogó költségcsökkentést végeztünk, ennek következtében többek között sokkal kedvezőbb árú bútorokat rendeltünk meg. A megjelent tervekhez képest bizonyos helyiségek funkciója is egyszerűsödött, például étkezésre melegítőkonyhás ebédlőt alakítottunk ki a munkatársak számára."

Ezen a 2022-es képen még nagyban folytak a külső munkálatok is az épületen - azóta átdolgozták a terveket? Fotó: Mfor/Mester Nándor

Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő hétfő reggeli posztjában mutatott be a Budai Várban újjáépülő egykori Vöröskereszt székházzal kapcsolatos terveket, amelyeken úgy látszott, mintha igencsak drága bútorokkal terveznék berendezni az épületet.

